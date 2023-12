Napoli Milionaria con Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera stasera su Rai 1 | trama e cast

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 18 dicembre 2023)su Rai 1 va in onda, adattamento televisivo della commedia di Eduardo De Filippo consu Rai 1 in prima serata alle 21:30 va in onda, adattamento televisivo di uno dei maggiori capolavori di Eduardo De Filippo. Il film conè il quarto appuntamento con la 'collection' De Filippo:. Dopo Natale in Casa Cupiello, Sabato, Domenica e Lunedì e Filumena Marturano la collection De Filippo continua con!, in questo adattamento televisivo si ...