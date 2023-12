Napoli Milionaria! come finisce la commedia di Eduardo De Filippo

Leggi su cultweb

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Nel finale diMilionaria, ciascuno dei membri della famiglia di Gennaro Jovine capisce che deve dare una svolta alla propria esistenza, completamente deragliata durante la guerra e dopo la Liberazione. Amalia si rende conto, sbigottita, della sua pochezza morale nel momento in cui torna a casa dopo aver girato tuttaper trovare una medicina che serve urgentemente per salvare la vita della figlia più piccola, Rita. Non è riuscita a trovare il farmaco e intuisce che nessuno voglia venderlo al contrabbando per poi alzare i prezzi, esattamentefaceva lei con le sigarette e generi alimentari. A portare la medicina ad Amalia, senza pretesa di avere qualcosa in cambio, è Riccardo Spasiano, il ragioniere che lei aveva mandato in rovina, senza farsi troppi scrupoli. Spasiano aveva quella medicina perché gli era servita tempo ...