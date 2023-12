Napoli | Manfredi | “Necessario intervento sullo stadio Maradona”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“E’ chiaro che unallo. Noi abbiamo stanziato delle risorse per fare interventi di manutenzione necessari e lo facciamo ogni anno”. Così il sindaco di, Gaetano, rispetto al tema delle condizioni generali delloe dopo che sabato pomeriggio il match contro il Cagliari è iniziato in ritardo a causa della necessità di effettuare verifiche sull’impianto che aveva subito danni dalle forti raffiche di vento.ha ricordato che poi c’è il tema “di un grandedi ristrutturazione che va affrontato in una logica più ampia perchè richiede un investimento di qualche decina di milioni di euro”. COVID – “Sicuramente ci vuole prudenza. In questo ...