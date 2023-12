Napoli | infortuni Elmas e Anguissa | gli aggiornamenti da Castel Volturno

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 18 dicembre 2023), le ultime suglidi: Mazzarri spera di recuperare i due calciatori per la fida contro la Roma di Mourinho. Ilè tornato ad allenarsi questa mattina in vista della sfida di Coppa Italia contro il Frosinone. Arrivano novità dall’infermeria per quanto riguarda le condizioni di Eljife Zambosi è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro. Il macedone ha già iniziato le terapie del caso. Perinvece trauma contusivo al piede destro rimediato contro il Cagliari: il camerunense ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Buone notizie per Victor Osimhen, tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo. La ...