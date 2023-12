Napoli | imprenditore del Pd nella morsa dell’usura | denuncia e fa arrestare i suoi aguzzini

Sabato sera, in via Tasso, a Napoli . Un'auto di grossa cilindrata è in sosta sulla fermata degli autobus proprio a due passi di una struttura ... (ilmattino)

È stato tratto in arresto in un noto albergo di Napoli un 47enne, imprenditore venezuelano di origini spagnole. L’uomo era ricercato dal Governo di ... (teleclubitalia)

Regionali Basilicata, il primo candidato alla presidenza è l'imprenditore Angelo Chiorazzo

A Potenza il via alla campagna elettorale. Chiorazzo è stato indicato dal movimento Basilicata Casa Comune, vicina al centrosinistra e al Pd, ma non ha ancora il sostegno del campo largo

Napoli, imprenditore vicino al Pd cade vittima di usura per la crisi Covid e denuncia: presi in 6 Fanpage.it

Usura a Napoli, l'imprenditore del Pd denuncia e fa arrestare i sei aguzzini ilmattino.it

Prestiti “a strozzo” ad un imprenditore in crisi costretto a pagare oltre 100mila euro: presi i responsabili

La vittima è proprietario di un'azienda di assistenza su prodotti informatici e referente d'area del Partito Democratico di Soccavo ...

Napoli, imprenditore vicino al Pd cade vittima di usura per la crisi Covid e denuncia: presi in 6

L’imprenditore di Soccavo aveva chiesto prestiti per sostenere la sua attività in crisi. I carabinieri hanno eseguito 6 misure cautelari. Chiede dei prestiti per sostenere la sua azienda in ginocchio ...