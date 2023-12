Napoli | il punto sui rinnovi di Osimhen e Zielinski

Leggi su calcionews24

Il Mattino fa il punto sui rinnovi in casa Napoli, dove a tenere banco sono quelli di Victor Osimhen e Piotr Zielinski. Mentre per l'accordo con l'attacante nigeriano sembra essere tutto in discesa e l'annuncio potrebbe arrivare entro capodanno, discorso molto diverso per il polacco. Per il centrocampista, come riporta il quotidiano partenopeo, sembra servirà un vero e proprio colpo di scena per il suo rinnovo: tutto è ancora possibile, ma non ci sembrano più essere le condizioni.