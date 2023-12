Napoli | il dato su Di Lorenzo | nessuno come lui in Serie A

LIVE Napoli-Cagliari - inizio ritardato di 30'. Le formazioni ufficiali : Cajuste al posto di Zielinski - Pavoletti dal 1'

Luci al Maradona, torna in campo il Napoli. Alle 18.30 è previsto il via di Napoli-Cagliari, match valido per la 16ª giornata di... (calciomercato)