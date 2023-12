Napoli – Frosinone | chance per Gaetano?

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Ildomani sera al Maradona scende di nuovo in campo. In scena ilper gli ottavi di finale della Coppa Italia. Il trofeo deve essere un obiettivo di stagione, specie per una stagione iniziata male e che vede allontanarsi lo scudetto cucito sui petti. Mazzarri ha diversi dubbi. Elmas ancora infortunato, Zielinski da valutare e Cajuste non proprio a suo agio in quel ruolo. Sicuramente Mario Rui non è da rischiare in vista di tanti impegni nelle prossime settimane, tutti importantissimi. Insomma, un po’ di turn over, seppur ragionato, va sicuramente fatto. Chissà non possa essere la serata disecondo il Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport stamattina parla dei dubbi di formazione di Walter Mazzarri. Di seguito quanto scrive in merito al match di ...