Napoli-Barcellona | quanti incroci a ridosso del doppio impegno di Champions | il calendario

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Ilsfiderà negli ottavi diLeague il, con le due gare in programma il 21 febbraio ed il 12 marzo. Scopriamo ildelle due squadre prima dei due confronti. Poco fa la UEFA ha reso note le date in cui si disputeranno gli ottavi di finale diLeague. Ovviamente ilha osservato attentamente queste date, in modo da capire come è stato incastrato il match nel. Analizziamo insieme ildele delprima dei confronti diretti inLeague.: ildelle due squadre prima dei due confronti La giornata odierna è stata ricca di notizie per il ...