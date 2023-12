Napoli-Barcellona | Inter-Atletico Madrid | Lazio-Bayern Monaco Calcio | sorteggi Champions League In Europa League il Rennes per il Milan ed il Feyenoord per la Roma

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 18 dicembre 2023). Sono tre degli ottavi di finale di coppa dei campioni. Partite di andata a metà febbraio e le tre italiane giocheranno in casa l’andata. Gli altri accoppiamenti: Porto-Arsenal, Paris Saint Germain-Real Sociedad, Psv Eindhoven-Borussia Dortmund, Copenhagen-Manchester City, Lipsia-Realo anche per gli spareggi di: ilha pescato i francesi del, per lac’è il. Le vincitrici degli otto spareggi saranno qualificate agli ottavi di finale in cui si trova già l’Atalanta. L'articolo ...