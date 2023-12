Napoli-Barcellona | Inter-Atletico Madrid | Lazio-Bayern Monaco Calcio | sorteggi Champions League

(Di lunedì 18 dicembre 2023). Sono tre degli ottavi di finale di coppa dei campioni. Partite di andata a metà febbraio e le tre italiane giocheranno in casa l’andata. Gli altri accoppiamenti: Porto-Arsenale, Paris Saint Germain-Real Sociedad, Psv Eindhoven-Borussia Dortmund, Copenhagen-Manchester City, Lipsia-Real. L'articolo proviene da Noi Notizie..

12.28 Champions, ottavi duri per le italiane Sorteggiati a Nyon gli ottavi di Champions dove sono impegnate tre squadre italiane. Abbinenti duri per le italiane:, Inter - Atletico Madrid e Lazio - Bayern. Partite in programma tra febbraio e marzo.

A Nyon, in Svizzera, si è svolto il sorteggio per gli ottavi di finale di Champions. Il Napoli affronterà il Barcellona L'Inter l'Atletico Madrid e la Lazio il Bayern Monaco.