Napoli-Barcellona | data | orario e diretta tv andata ottavi di finale Champions League 2023 2024

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valida per l’andeglididi. La fase a eliminazioneper la squadra di Walter Mazzarri parte in casa dopo essere arrivata in seconda posizione nel girone che ha visto il Real Madrid qualificarsi in prima piazza. La sfida andrà in scena in una delle seguenti date: martedì 13/mercoledì 14 febbraio oppure martedì 20/mercoledì 21 febbraio. Nel caso il match venisse programmato di martedì, sarebbe assicurata lasu Sky Sport e possibilmente anche in chiaro su Canale 5. In caso di programmazione al mercoledì, ci sarebbe invece la possibilità di un’esclusiva ...