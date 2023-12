MSI Thin GF63 12UCX-817XIT | Recensione Notebook Gaming 15 6? Intel i5 | Nvidia RTX 2050 | 16GB RAM | 512GB SSD

Leggi su windows8.myblog

(Di lunedì 18 dicembre 2023) IlMSIoffre prestazioni eccezionali per gli appassionati di videogiochi e creativi esigenti. Dotato del processorei5-12450H, questa macchina è progettata per un multitasking senza precedenti e per far fronte a giochi impegnativi con fluidità. La GPU … ?