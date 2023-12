Moya | ' Anche io ho creduto che Rafa potesse non farcela'

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Assente da ormai un anno, si avvicina sempre di più il momento del ritorno in azione diNadal. L'appuntamento è per il Brisbane International, Atp250 che prenderà il via a fine dicembre, evento ...

E per questo il periodo di recupero è stato più lungo - ha dichiarato- Dopo l'operazione non si è visto per un mese un mezzo, se ne è andato in vacanza. Estandosene su una barca in ...

Carlos Moya: "Dagli ultimi allenamenti Nadal ha capito di poter essere competitivo"

