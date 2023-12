Motori Toni Purcaro | presidente DEKRA Italia | IA e sostenibilità spingono i profitti a valori record

Italia missione compiuta contro il Malta, vittoria per 4-0 con il gol, ancora una volta, di Davide Frattesi. In campo ben cinque giocatori ... (inter-news)

UNRAE, conferenza di fine anno: im - mobilità o mobilità del futuro

E il dibattito in corso non aiuta: "Si parla di transizione sostenibile economicamente incatastrofistici, ma in realtà non è una minaccia bensì una opportunità di crescita per l'industry e ...

Toni Negri, il professore di Padova «cattivo maestro» degli anni di piombo Il Sole 24 ORE

Morto a Parigi Toni Negri, storico leader di Autonomia Operaia Il Sole 24 ORE

Suzuki rinnova la Swift: la compatta sofisticata alla giapponese evolve in design e motore e conta sempre su AllGrip

Quarta generazione al debutto per Suzuki Swift, hatchback della casa di Hamamatsu che punta su design, sistemi di sicurezza e una guida quotidiana con ‘stilè. Venduta in 169 Paesi ...

Ferrari 812 GTS elaborata da Mansory: ascolta il sound del motore coi nuovi scarichi | Video

La (ex) Ferrari 812 GTS modificata da Mansory sporca l'eleganza classica della granturismo di Maranello, ma non deturpa le musicalità meccaniche del suo ...