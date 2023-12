Montagna | fanno fuoristrada su quad e si ribaltano | 2 persone soccorse in Val Seriana

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Milano, 18 dic.(Adnkronos) - Sono andati con unin Valper praticare, ma si sono ribaltati ed è stato necessario l'intervento del soccorso alpino per riportarli a valle. E' accaduto nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 15. I tecnici della stazione Media Vallesono stati allertati dalla Soreu delle Alpi per un intervento su un terreno impervio nel comune di Parzanica. La centrale ha inviato l'elisoccorso di Brescia di Areu-Agenzia regionale emergenza urgenza. I soccorritori hanno stabilizzato il conducente e lo hanno poi trasportato in ospedale. I tecnici del soccorso alpino della Media Vallehanno poi raggiunto la seconda persona che era a bordo, rimasta illesa, e l'hanno accompagnata a valle. Sul posto anche i Vigili del fuoco. L'intervento si è concluso ...