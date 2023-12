Mondiale per Club | la Juventus tifa Barcellona | il match con il Napoli è fondamentale

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 dicembre 2023) La corsa per un posto alper2025 – il primo a 32 squadre – passa inevitabilmente per gli ottavi di finale di Champions League. Che sono fondamentali, ma non decisivi. Al momento le squadre già qualificate sono le tre ultime vincitrici del torneo più ambito (Chelsea, Manchester City, Real Madrid) e cinque che hanno già la certezza matematica di chiudere tra le prime otto del ranking speciale: Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Inter, Porto e Benfica. Ne mancano tre, per un totale di dodici squadre qualificate dall’Europa. Al momento, con la Lazio che può solo vincere la Champions per qualificarsi, sonoa contendersi uno dei posti in Italia. Nel conteggio del ranking (che tiene in considerazione solo le gare di Champions) sono previsti due punti per la vittoria, uno per il pareggio, uno ...