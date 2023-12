Mondiale per Club | il Fluminense di Marcelo e Felipe Melo è la prima finalista

Paolo Ziliani , giornalista, ha parlato sul suo profilo X (Twitter) riguardo la qualificazione tra Napoli e Juve per il Mondiale per club 2025. ... ()

Il giornalista Paolo Ziliani solleva dubbi su punti irregolari della Juventus in Champions. Napoli pronto al ricorso per il Mondiale Club 2025 ? Nel ... (napolipiu)

Highlights e gol Fluminense-Al Ahly 2-0 : semifinale Mondiale per club 2023 (VIDEO)

Il video dei gol e degli Highlights di Fluminense-Al Ahly, match valevole per la semifinale del Mondiale per club 2023 in corso di svolgimento in ... (sportface)