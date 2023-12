Mondiale per Club 2025 | la Juve sfida il Napoli

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Ilperdalsubirà un profondo cambiamento e sarà un vero e proprio torneo estivo con diverse squadre da ogni continente Ilperdalsubirà un profondo cambiamento e sarà un vero e proprio torneo estivo con diverse squadre da ogni continente. Se l’Inter ha già conquistato il pass per parteciparvi, il secondo posto italiano se lo contendono. I bianconeri non potendo accumulare punti non essendo in Champions dovranno sperare nell’eliminazione degli azzurri agli ottavi per non vedersi superare nel punteggio accumulato negli anni. Lo scrive Tuttosport.