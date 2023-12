Mo | Tajani | ' Italia disponibile per iniziative Onu che portino a soluzione 2 Stati'

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "L 'Italia vuole essere presente sul palcoscenico internazionale per giocare un ruolo di pace e per aiutare la crescita ... (liberoquotidiano)

Ucraina : Tajani - 'nessun cambio di passo con presidenza Italia del G7'

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Con la presidenza dell'Italia al G7, non ci sarà alcun cambio di passo per raggiungere la pace in Ucraina. L'Italia ha ... (liberoquotidiano)