Mo | Mattarella | ' due Stati unica soluzione ragionevole' **

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Il terrorismo avanza laddove la proposta politica perde terreno, o l'impegno di paziente tessitura di soluzioni diplomatiche rimane frustrato nei suoi risultati, nonostante il trascorrere dei decenni. Il conflitto israelo-palestinese è innegabilmente il risultato della prolungata incapacità di costruire tali percorsi di dialogo e convivenza, e di perseguire l'strada: ladei due. Rinunciare ad affrontare i problemi lascia aperti varchi in cui si infilano gli estremismi". Lo ha ribadito il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo all'inaugurazione della sedicesima Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d'Italia.

AMBASCIATORI, MATTARELLA: IMPEGNO PREZIOSO

Gli ambasciatori d'Italia devono operare con la responsabilità di manifestare in modo concreto la vocazione del nostro Paese ad agire per una comunità internazionale in pace, stabile e

