Miss Francia 2024 criticata sui social | «Troppo magra e capelli corti | non ci rappresenta»

Leggi su open.online

(Di lunedì 18 dicembre 2023) SeZimbabwe è «bianca»,è invece «e ha i». Anche a Parigi la vittoria nella competizione di bellezza di Ève Gilles, 20 anni, studentessa universitaria di matematica e informatica, ha dato vita a un acceso dibattito. Gli utenti si scagliano contro la neo-elettaperché non rappresenterebbe quella che definiscono «la bellezza francese». Oltre al look «androgino», al taglio di«corto» e alla «mancanza di forme», Gilles è stataanche per aver difeso i diritti delle persone di apparire come vogliono. «Nessuno dovrebbe dirvi chi siete. Vorrei dimostrare che la competizione si sta ...