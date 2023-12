Miss Francia 2024 con capelli corti | Critiche per non aver rispettato lo stereotipo nazionale

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Laha incoronato la sua nuovail 16 dicembre a Dijon, nel cuore della Borgogna. La neo-eletta regina di bellezza, tuttavia, non ha tardato a ricevere un’ondata disui social media. La ventenne Ève Gilles, è stata oggetto di body shaming per il suo aspetto fisico: considerata troppo magra, poco femminile a causa dei suoi, e non abbastanza formosa. Queste sono le accuse mosse da numerosi utenti sui social, che hanno fatto di lei il bersaglio delle loro, perpetuando vecchi stereotipi di bellezza e perfezione che escludono la diversità. Chi è Ève Gilles, Ève Gilles, ha 20 anni, è originaria di Dunkerque e studia Matematica e Informatica applicate alle Scienze umane e sociali. ...