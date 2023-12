Mirko Brunetti ama ancora Perla? Verità e aneddoto su vestiti rubati

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 18 dicembre 2023)ha risposto ad un po' di domande degli utenti del web durante questi giorni in cui è costretto a stare in isolamento a causa del covid. Il giovane ci ha tenuto a ringraziare tutti i fan che si sono preoccupati per lui, e che lo stanno supportando da quando è uscito dalla casa del Grande Fratello. Per fortuna,ha contratto una forma lieve del virus, sta di fatto che ha solo un po' di raffreddore. Approfittando proprio di questo tempo libero che ha a disposizione, il giovane ha sviscerato alcune faccende rispondendo alle curiosità dei suoi fan. Tra gli argomenti oggetto di discussione ci sono stati i suoi sentimenti perVatiero. Dopo aver chiuso definitivamente con Greta Rossetti durante la scorsa puntata del GF, i fan sono curiosi di sapere come stiano le cose con l'altra sua ex. Durante ...