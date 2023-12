Minuto di silenzio | Pulici al posto di Juliano | “Non l’ho trovata una bella cosa”

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Durante Udinese-Sassuolo era stato previsto undiper la scomparsa di Antonio, ex centrocampista del Napoli scomparso pochi giorni fa. Quando le squadre si sono messe vicine, per apprestarsi al, qualperò non è andato secondo i piani. Infatti, sul maxischermo dello stadio non è apparsa la foto di, ma quella di Paoloex attaccante. Lo stessoini un’intervista a La Stampa ha dichiarato tutto il suo stupore, negativo, legato alla vicenda. Queste le sue parole: “saputo da un amico con un messaggio, non seguo più la Serie A, non so niente di quello che capita. Ma se succedono certe cose, significa che c’è da aspettarsi di tutto. Se mi sono fatto una risata? Insomma, mi hanno ...