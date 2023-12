Milly Carlucci nuovo programma stile Tu Si Que Vales | quando inizia

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Pian piano stannondo a trapelare le notizie inerenti ilshow che sarà condotto dasu Rai 1. In questi giorni è spuntata la notizia secondo cui Il Cantante Mascherano non troverà una riconferma nel prossimo anno sulla prima rete di Stato., però, avrà la possibilità di portare in scena undel tutto, che avrà lo scopo di intrattenere il pubblico della rete. Per il momento non è stato ancora deciso il nome del format né, tanto meno, sono trapelati i nomi dei partecipanti. Tuttavia, stando a quanto appreso da TvBlog, pare proprio che si tratterà di una trasmissione basata sul divertimento e sulla competizione. Ci saranno dei giudici, i quali avranno per lo più il ruolo di coach. Ma oltre a questo, sono emerse tante altre ...