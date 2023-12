Milano | vittima tentata violenza | “Mi hanno accerchiato in 7 | salva con bracciale anti stupro”

Milano - cameriera salva 19enne da stupro : la vittima aveva fatto il gesto antiviolenza La giovane, che si è salvata tramite il 'signal for help' (pollice della mano piegato, quattro dita in alto e poi chiuse a pugno), si trovava a ... (247.libero)

Milano : litiga con la compagna e le spara - poi si toglie la vita - vittima in condizioni gravi Milano, 13 nov. (Adnkronos) - Un uomo ha sparato alla sua fidanzata e poi si è tolto la vita nel primo pomeriggio di oggi a San Giorgio su Legnano, ... (liberoquotidiano)

Levante vittima di furto a Milano : lo sfogo social spiazza i fan - duro attacco alle istituzioni Levante le canta a Milano. Non è il nuovo singolo, ma un duro attacco che la donna fa via social al Comune: lo sfogo. In principio fu Elenoire ... (free)

È morta la donna investita da uno scooter - 13ma vittima a Milano da inizio anno Ennesimo incidente a Milano con una donna di 84 anni morto mentre attraversava fuori dalle strisce: nel 2023 13 pedoni sono morti nella sola città ... (free)