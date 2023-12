Milano-Cortina | Malagò Pista bob? Progetti non ancora arrivati

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 18 dicembre 2023) "C'è stato uno scambio di lettere fra Simico e la Fondazione" ROMA - "operativi per ladia Cesana e? Per ora no, ma ho visto uno scambio di lettere tra sabato e domenica tra Simico e la Fondazione. Oggi alle 17 c'è un incontro in video conferenza per parlare di questo e d