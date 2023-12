Milan | le date del play-off di Europa League in attesa del sorteggio

Leggi su dailymilan

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Alle 13 a Nyon, sede della UEFA, ilscoprirà contro chi affronterà il-off dicon vista sugli ottavi di finale. Intanto, sono già ufficiali ledel doppio confronto che attende Calabria e compagni. Come da regolamento, i rossoneri – che sono retrocessi nella seconda competizione UEFA dalla fase a gironi di Champions– disputeranno lo spareggio giocando la prima delle due sfide in casa. L’andata è in programma giovedì 15 febbraio 2024, il ritorno invece una settimana più tardi, giovedì 22 febbraio. Sono sette le possibili avversarie delai-off di. Tra queste c’è anche l’Olympique Marsiglia dell’ex campione rossonero Rino Gattuso, tecnico dell’OM da settembre, ...