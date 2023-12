Il momento difficile del Milan e la crisi di spogliatoio dei rossoneri. c’è una questione interna che non bisogna sottovalutare e nemmeno nascondere ... (ilnapolista)

Pioli rischia la panchina : Psg e Lecce segneranno il suo destino . Lo scrive Il Giornale con Franco Ordine. Per la prima volta da quando è arrivato a ... (ilnapolista)

Zero sorprese a parte Pulici, scambiato per Juliano

...e Fiorentina, date per disperse, di nuovo solide con forze fresche, il Napoli ha due jolly che farebbero saltare qualunque tavolo da poker, Kvara e Osimhen nell'attacco di Juve o...

Milan, Il Giornale rivela: ecco perché Krunic non viene più utilizzato Pianeta Milan

Il Giornale: "Il Milan delle prime volte. Sorrisi e lacrime di gioia" Milan News

Milan-Rennes, playoff Europa League: quando si gioca Date andata e ritorno, dove vederla in tv

Avversaria francese per i rossoneri di Pioli, che giocheranno in trasferta la sfida decisiva per approdare agli ottavi: tutti i dettagli ...

Borsa, Europa debole, Milano -0,3% in attesa di Wall Street

Le Borse europee proseguono deboli in attesa dell'avvio di Wall Street. I mercati valutano i segnali delle banche centrali sul taglio dei tassi d'interesse. A Milano in rialzo Tim, Tenaris, Eni e Saip ...