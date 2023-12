Milan | è un lazzaretto | 29 infortuni totali | solo 7 giocatori indenni E Pioli sbaglia

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Ilin sedici partite di campionato e sei di Champions League ha avuto ventinove. Più di uno a partita. Una media che la fa balzare in testa a questa speciale classifica per distacco. Tutte le squadre hanno i loro infortunati, ci mancherebbe altro, ma non con questa continuità. Lesioni muscolari su lesioni muscolari, segno che qualcosa nella preparazione e negli allenamenti in casa rossonera non va. Inutile nascondersi, dire il contrario e difendere l’indifendibile non salva niente e nessuno. Dei ventisettedella rosa delsono rimasti in sette, al diciotto di dicembre, a non aver riportato nessun problema muscolare: Mirante, Florenzi, Tomori, Adli, Reijnders, Romero e Giroud. Gli altri venti sino già fermati almeno una volta per. E chi anche per più di una ...