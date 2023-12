Migranti | Meloni risponde a Schlein | Parlare di lotta a trafficanti non significa aizzare platee contro di loro

Leggi su primapaginanews

(Di lunedì 18 dicembre 2023) "Noi continueremo a lavorare per mettere fine alla tratta di esseri umani e alle morti in mare". "Leggo dalle dichiarazioni di Ellyche, nel corso del mio intervento ad Atreju, avrei 'alzato la voce perla plateache salgono sui barconi'. Non so quale discorso ...