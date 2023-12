Migranti | Mattarella invia alle Camere la ratifica dell’accordo con l’Albania

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Il presidente della Repubblica, Sergio, ha autorizzato alla presentazionedel disegno di legge sullaed esecuzione dell’accorso tra il Governo italiano e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l’ordinamento interno. Lo si legge sul sito del Quirinale. Il presidente della Repubblica ha autorizzato la presentazionedel ddl ditra Italia e Albania suiNei giorni scorsi, la Corte Costituzionale albanese ha sospeso l’iter parlamentare per il via libera all’accordo, accogliendo due ricorsi delle opposizioni di Tirana. ...