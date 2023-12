Migliori Panettoni del supermercato secondo Altroconsumo | il più buono del 2023 costa meno di 5 euro

Leggi su funweek

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Le feste natalizie sono ufficialmente iniziate, l’8 dicembre ha aperto le porte a Natale e in questi giorni le famiglie si stanno preparando per i pranzi e le cene. Qualcuno parte, altri resteranno nelle proprie case in compagnia di parenti e amici. C’è poi chi non vede l’ora di mangiare un buon panettone. A tal proposito ecco qual èla classifica diquello piùche si trova a soli 5al. Di seguito l’elenco deidel: il primo classificatoIl testdiha premiato con il doppio titolo di Migliore del Test e Migliore Acquisto il panettone basso ...