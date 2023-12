“Mi ha detto sì | sposo la mia migliore amica” Nozze per i due super vip | fidanzati da un anno

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Gioia incredibile per la coppia di cantanti, che ha deciso di unirsi per sempre. Lui le ha fatto finalmente la proposta di matrimonio e i fan si sono letteralmente sciolti per l’emozione. Nonostante la relazione sentimentale non sia cominciata moltissimo tempo fa, parliamo di unfa, il loro amore è cresciuto a dismisura in pochi mesi fino ad arrivare a questa importantissima decisione. E ora per la coppia di cantanti è tempo solo di festeggiare dopo questa sfavillante proposta di matrimonio. I due hvoluto condividere le immagini più belle sui rispettivi profili Instagram ufficiali ed entrambi hscritto delle didascalie meravigliose, che hlasciato senza fiato milioni e milioni di fan che sono impazziti per questa splendida notizia. Leggi anche: “Quarto matrimonio per lui”....