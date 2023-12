Meteo | Tra Saccatura Atlantica e Vortice Mediterraneo | il Quadro della Settimana Prenatalizia

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Roma - Due disturbirologici diversi si profilano sull'Italia, tuttavia, le conseguenze saranno marginali. Come già anticipato nei nostri aggiornamenti precedenti, le due figure principali che influenzeranno il tempo in Europa nellaprecedente al Natale saranno un massiccio anticiclone di matrice sub tropicale ad ovest e una profonda depressione di natura artica sopra il comparto scandinavo. Queste due forze contrapposte si scontreranno in Europa centrale, senza che nessuna delle due prevalga sull'altra. Ciò significa che la circolazione sull'Italia rimarrà sostanzialmente bloccata. L'unico elemento dinamico, che tuttavia avrà impatti limitati, sarà legato all'evoluzione di undi bassa pressione che risalirà dal retroterra tunisino verso lo Ionio tra mercoledì e giovedì, insieme alla coda di una perturbazione ...