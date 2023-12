Meteo | Natale fuori dal comune | clima inatteso il 25 dicembre

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Sarà undal, almeno stando a quanto riportano le previsioni metereologiche. In effetti, questa settimana, mentre gli ultimi refoli freddi interessano le regioni meridionali, arriva una gigantesca bolla d’aria calda per il periodo, che già avanza inesorabilmente verso l’Italia. Vediamo cosa comporta nei prossimi giorni.Leggi anche:, cambia tutto! Dopo il freddo il Gobbo di Algeri porta la rivoluzione In arrivo una bolla d’aria calda: cosa succederà Secondo quanto riportato da 3B, si tratta di un super anticiclone dalle caratteristiche anomale sia per i valori di geopotenziale, superiori ai 1040hPa che per le temperature in quota fino a 12°C a 1500m. Nel corso delle prossime 24ore si spingerà come un cuneo fino all’Europa orientale e con la complicità di un’altra ...