Mes | Conte | ' Meloni lo ha introdotto e vedrete che lo ratificherà'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Il Mes "lo ha", "ai tempi del governo Berlusconi, quando era un ministro della Repubblica", e "chelo". Lo dice il leader del M5S Giuseppe, in conferenza stampa alla Camera. Sul Mes "non ha mai chiarito cosa farà adesso che è presidente del Consiglio. Il Mes non è lo strumento che avrei mai, non è comunitario ma intergovernativo. Abbiamo lavorato per migliorarlo. Chi è venuto dopo di me, Draghi e, cosa hanno ottenuto sul Mes? Quale modifica?ne venga a parlare in Parlamento. Lo hae lo, a compimento delle sue menzogne", ribadisce l'ex premier.