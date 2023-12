Mes | Conte | “Meloni ha detto il falso in Aula Ho chiesto al presidente Fontana di istituire un giurì d’onore per ristabilire la verità”

(Di lunedì 18 dicembre 2023) “Giorgiaha scelto di mentire al Parlamento e a tutti i cittadini, sostenendo che il mio governo aveva dato il via libera al Mes nel gennaio 2021, senza mandato parlamentare e con il favore delle tenebre. Ha mentito consapevole di mentire. Ho appena consegnato aldella Camera Lorenzouna richiesta diunche istituisca una commissione speciale deputata ad accertare le menzogne, la sua dolosa condotta”. Ad attaccare è ilM5s Giuseppe, nel corso di una conferenza stampa alla Camera. “era deputata quando il 9 dicembre 2020 in Parlamento abbiamo tenuto un ampio dibattito sul Mes. Tutto è stato fatto alla luce del sole. È stata poi rinviata la ratifica del ...

