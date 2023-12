Meloni | una cultura politica frutto di sacrificio e impegno | analisi di una leadeship autentica

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Chiudendo Atreju Giorgiaha in parte smentito la profezia di Indro Montanelli:” Un grande futuro per gli italiani un pessimo futuro per l’Italia”. Non per adulazioni stupide, che il nostro Paese ha fatto proprie sin dai tempi dell’Aretino, ma per puro realismo. L’Italia “apolare”, come scrive Marco Minniti parlando delle mutazioni geopolitiche, ha un grande leader politico. Che dimostra la sua leadership dal governo, notoriamente luogo di logorio, e non dall’opposizione. L’esegesi di questo 2023 si racchiude nel coraggio, elemento indispensabile che segna la demarcazione tra leadership autentiche e la consuetudine del “tirare a campare “. La leadership di Giorgiaha riformato il reddito di cittadinanza ( togliendolo a chi di fatto non ne aveva diritto). Ha puntato sui ceti medio bassi, ha restituito all’Italia ...