Meghan Markle e Sophie di Edimburgo | il loro rapporto tra le pagine di Endgame

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Anche iltra, duchessa di, eè finito tra ledi. L’ultimo discusso libro di Omid Scobie, infatti, indaga tra le vicende della Famiglia Reale per giungere alla conclusione che siano “finiti i giochi” per la Corona. Con affermazioni che hanno colpito soprattutto re Carlo ed il principe William, il libro ha suscitato scalpore tra i reali e i fan. Anche la moglie del principe Edoardo – duca di– sarebbe scossa. Come riportato dalla stampa britannica,, duchessa di, sarebbe molto arrabbiata per essere stata trascinata nella disputa reale sul razzismo riaccesa dal controverso libro di Omid Scobie. Lo scrittore statunitense, infatti, non ha ...