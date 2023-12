Medio Oriente | Tajani “La reazione di Israele sia proporzionata”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – "L'Italia vuole essere portatrice di pace nel mondo. Lo siamo in Ucraina, dove partecipiamo in tutti i modi agli aiuti che vengono concessi e inviati a questo popolo amico". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, aprendo la Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d'Italia nel mondo.Poiha fatto riferimento alla "tragedia che ha provocato il riaccendersi della guerra in. Non possiamo – ha affermato – non condannare fermamente l'attacco di Hamas contro vittime inermi. Un attacco che ha ricordato la brutalità della violenza nazista durante l'Olocausto. Ma vogliamo che ladi, paese che ha diritto a esistere, siae che sia risparmiata la popolazione civile".