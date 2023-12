Maxi tamponamento sul Grande Raccordo Anulare | c' è un morto

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Gravissimo incidente stradale oggi a Roma sul: sei veicoli coinvolti in un(un mezzo pesante, 3 furgoni e 2 autovetture). Il bilancio è tragico: une due feriti. Il traffico è in tilt tra le uscite Pisana e Magliana.Sul posto sono presenti le...

L’INCIDENTE. Coinvolti due camion, un bus e una macchina. Una donna di 45 anni, in gravi condizioni, ricoverata in codice rosso all’ospedale Papa ... (ecodibergamo)

Incidente stradale, maxi tamponamento sul Gra a Roma, un morto: coinvolti 6 veicoli

sul grande raccordo anulare di Roma: un morto e due feriti per cause in corso di accertamento, coinvolti 6 veicoli: un mezzo pesante, tre furgoni e due ...

Incidente stradale, maxi tamponamento sul Gra a Roma, un morto: coinvolti 6 veicoli RaiNews

Roma, maxi-tamponamento sul Gra: un morto e due feriti. Chiuse entrambe le carreggiate e traffico paralizzato ilmessaggero.it

Incidente sul Gra, tamponamento tra sei veicoli: un morto e sei feriti

Maxi tamponamento sul Gra tra Pisana e Magliana, dove sei veicoli si sono urtati. Nell’impatto una persona è morta e sei sono rimaste ferite, alcune gravemente.

Roma, maxi-tamponamento sul Gra: un morto e due feriti. Chiuse entrambe le carreggiate e traffico paralizzato

Maxi tamponamento questa mattina - 18 dicembre - sul Gra di Roma: un morto 2 feriti. Chiuse entrambe le carreggiate. Traffico fermo per chilometri. I veicoli coinvolti sono almeno sei, tra cui un tir.