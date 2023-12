Maxi scontro di auto sul raccordo a Roma

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 18 dicembre 2023) . Il bilancio è di un morto e sei feriti nello svincolo tra Pisana e Magliana , un morto e sei feriti. Bilancio di un morto e sei feriti. Nel tamponamento a catena sono stati coinvolti tre mezzi pesanti e due. Da chiarire le cause delloavvenuto tra la strada che incrocia lo svincolo Pisana e Magliana. Sul posto per i rilievi la polizia stradale. Al momento si registrano quattro chilometri di coda in carreggiata esterna