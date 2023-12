Maxi-incidente sul Raccordo | un morto e 6 feriti

Leggi su ilfaroonline

Roma, 18 dicembre 2023 – Un gravesi è verificato sul GrandeAnulare, con il bilancio tragico di une 6. Lo scontro a catena ha coinvolto tre mezzi pesanti e due auto, lasciando le autorità locali alle prese con la difficile indagine sulle cause dell'. Al momento, si segnalano lunghe code di traffico sulla carreggiata esterna tra gli svincoli Pisana e Magliana. La polizia stradale è attualmente sul posto per i rilievi del caso. Sul posto presenti anche le squadre Anas, i Vigili del Fuoco, il 118 e le Forze dell'Ordine per gli accertamenti della dinamica, la gestione dell'evento e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.