Maxi-incidente a Roma | un morto e sei feriti sul Grande raccordo anulare | traffico in tilt

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Une sei. È questo il bilancio delavvenuto suldinella mattinata di lunedì 18 dicembre. Nel tamponamento a catena sono stati coinvolti tre mezzi pesanti e due auto. Ancora da chiarire le cause dello scontro avvenuto tra gli svincoli Pisana e Magliana. Sul posto per i rilievi la polizia stradale. Nella zona interessata, in attesa della rimozione dei mezzi (un camion, tre furgoni e due auto), si viaggia nella corsia centrale e si registrano circa 6 km di coda. A quanto si apprende, a perdere la vita è stato l'autista di uno dei furgoni coinvolti. Grave anche una ragazza, trasportata in ospedale in elisoccorso. Non è il primo drammatico evento che accade sul...