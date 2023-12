(Di lunedì 18 dicembre 2023) AGI - "Le sfide di fronte alle quali l'umanità si trova, pongono a rischio la sopravvivenza del pianeta, a partire dalle conseguenze della condizione climatica, sino a modalità belliche - che ci riportano a epoche che non hanno il diritto di riproporsi - in cui i popoli divengono ostaggi delle politiche aggressive dei rispettivi governi". Lo ha detto Sergionel suo intervento alla sessione inaugurale della sedicesima Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d'Italia nel mondo che si svolge alla Farnesina. "La pretesa del riemergere, nel terzo millennio, della logica 'imperiale' è inaccettabile", ha osservato il Capo dello Stato, sottolineando che "derubricare a mera dimensione regionale l'attacco della Federazione Russa all'Ucraina sarebbe un errore capitale". Per il presidente della Repubblica "a suffragarla non soccorre neppure più l'alibi ...

Mattarella, chiudere con pazienza i negoziati per il Patto di Stabilita

con pazienza i negoziati per il Patto di ...

Mattarella: "Chiudere con pazienza i negoziati per il Patto di Stabilità" AGI - Agenzia Italia

Mattarella: in Ue chiarezza e pazienza per chiudere su Patto di stabilità Agenzia askanews

Mattarella: in Ue chiarezza e pazienza per chiudere su Patto di stabilità

Lunedì, 18 dicembre 2023 Home > aiTv > Mattarella: in Ue chiarezza e pazienza per chiudere su Patto di stabilità Roma, 18 dic. (askanews) - "Per sua stessa natura l'Ue deve evolvere per non arretrare ...

Mattarella: "Chiudere con pazienza i negoziati per il Patto di Stabilita"

Lo ha detto Sergio Mattarella nel suo intervento alla sessione inaugurale della sedicesima Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d'Italia nel mondo che si svolge alla Farnesina. "La ...