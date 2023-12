Mattarella “A rischio la sopravvivenza del pianeta”

Leggi su iltempo

(Di lunedì 18 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Affermare che stiamo vivendo tempi ordinari sarebbe negare l'evidenza. Nè può recare conforto la circostanza che, nella dimensione internazionale, periodi di pace e periodi di tensione e contrasto si sono frequentemente succeduti. Perchè non siamo in presenza della sola presunzione di determinare nuovi equilibri, indotti dall'affacciarsi, con determinazione, di protagonisti sino a ieri concentrati prevalentemente sulla rispettiva scena interna. Le sfide di fronte alle quali l'umanità si trova, pongono aladel, a partire dalle conseguenze della condizione climatica, sino a modalità belliche – che ci riportano a epoche che non hanno il diritto di riproporsi – in cui i popoli divengono ostaggi delle politiche aggressive dei rispettivi governi”. Lo ha detto il presidente della Repubblica ...