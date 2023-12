Matrimonio con pantaloni | idee di look per le invitate

Leggi su dilei

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Scegliere l’outfit perfetto quandi si èad unè sempre un’impresa piuttosto ardua. Soprattutto se non si ama particolarmente scoprire le gambe. Se infatti moltissime donne puntano su abiti e gonne quando sono chiamate a prender parte a dei fiori d’arancio, altre, complici temperature troppo basse o un rapporto non proprio idilliaco con alcune parti del proprio corpo, preferiscono invece puntare suicon. Siete parte di questa seconda categoria? Ecco qualche idea diper voi.diin: perché sceglierlo Abiti corti, spacchi seducenti e gonne al ginocchio sono degli ottimi alleati di stile quando si èad un, ma non sottovalutate il fascino e ...