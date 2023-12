Marito e moglie muoiono a poche ore di distanza Mario e Valeria | sposati da 68 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Una storia di grande amore ha purtroppo avuto il suo epilogo più triste., sono morti aore didopo una vita trascorsa sempre insieme. Basti pensare che quando si erano conosciuti lei era ancora minorenne, essendo 17enne, mentre lui aveva 21. Se ne sono andati per sempre quasi in contemporanea, visto che erano inseparabili. Una vicenda struggente quella di questa coppia di coniugi, infattidi nome appuntosono morti aore di, precisamente 20. La prima a perdere la vita è stata la donna, che è deceduta alle ore 17.30 del 15 dicembre. Era ricoverata in ospedale per un ...